"Pido si alguien me da trabajo": el mensaje en las redes que aclaró Soledad Aquino

miércoles, 1 de marzo de 2023 21:52

En las últimas horas, en las redes sociales se conoció un mensaje de la cuenta de Instagram de Soledad Aquino, ex esposa de Marcelo Tinelli y madre de Micaela y Candelaria, quien le pedía a sus seguidores si podían darle trabajo ya que vive una angustiante situación.

“Gente divina que me da tanto amor incondicional en este espacio... les pido si alguien me da algún trabajo. A mi ex le pido hace 20 años y no tiene. Y no me puede ayudar. Mis hijas tampoco. Tienen muchos gastos", decía el post que compartió la página Gossipeame.

“Así vivo tanta tristeza tan profunda... Les pido ayuda para trabajar de lo que sea. Gracias, los amo”, se agregó en la publicación.

Lo cierto es que, posteriormente, fue la propia Aquino quien aclaró que el mensaje era falso ya que le habrían hackeado sus redes sociales. “Me parece que me hackearon, pero estoy tranquila”, le confirmó a TN Show.