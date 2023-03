Nuestro Amor Eterno: Derin, la joven que marcará el corazón de un personaje

miércoles, 1 de marzo de 2023 00:00

Momentos de cambios se viven en Nuestro Amor Eterno, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Istanbullu Gelin. La novela transita un camino en el que ya no hay secretos ocultos entre los personajes y la paz empieza a encaminarse en la vida de todos.

En el capítulo de este martes, Süreyya descubrió que Ülfet perdió un bebé y al saberlo entendió el dolor de la mujer. En ese dolor, ella se vio reflejada. "Ese espacio dentro de mi, jamás se llenará. Lo se. No puedo imaginar qué hubiera hecho si no tuviera a Haz ahora", expresó para luego recomendarle que "ese fuego" "no se lo guarde" y que no reprima sus emociones "porque lleva a cosas incorrectas".

Por otro lado, Fikret le contó a Faruk que sabe el secreto que guarda Ülfet. Y luego Süreyya vio una escena que no imaginó con su suegra. Es que Galip le dio a Esma su primer beso en esta nueva etapa de sus vidas y fue justo en el momento en el que la esposa de Faruk bajó por las escalera y no pudo evitar verlos.

Lejos de todo esto, un nuevo personaje se sumará a la ficción pero su paso será fugaz. Sin embargo generará un gran cambio en uno de los personajes que desencadenará otro giro en la historia de los protagonistas: Faruk y Süreyya.

Su nombre es Derin y es una adorable nena que movilizará el corazón del pequeño de los Boran: Emir. El hijo de Faruk y Begüm estuvo de viaje de estudio por dos meses y al regresar se re-encontrará con su familia. Pero al arribar, no lo hará sólo sino en compañía de esta pequeña que tiene la misma edad de Emir.

El paso de la nena por la ficción no será por mucho tiempo sin embargo generará un quiebre en la relación del niño con su padre que luego desencadenará momentos que irán de la tristeza hasta la alegría. Sin embargo esto se verá recién la semana que viene y movilizará al fandom.