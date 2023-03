El desesperado momento de Cande Ruggeri: se le partió un diente y mostró cómo le quedó

miércoles, 1 de marzo de 2023 21:43

A poco de ser mamá por primera vez de su bebé Vita, Cande Ruggeri disfruta de su maternidad y sus días a puro amor y emoción. A diario, comparte con sus seguidores sus momentos más tiernos, aunque una foto hizo reír a quienes interactúan con ella a través de Instagram.

A través de las historias, la rubia reveló que en un momento en el que quiso tomar agua de una botella de vidrio, se partió uno de sus dientes y no pudo evitar quebrarse en llanto.

Inmediatamente fue a un odontólogo y logró que le arreglaran el diente, aunque de igual forma se animó a mostrar una imagen de cómo le había quedado.

"Se me partió la puntita de la paleta, me la arreglaron ayer y casi me muero... Esta es la foto llorando, drama, muy exagerada... Ahora me río", expresó Cande junto a las imágenes.