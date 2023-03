Amor de Familia: Aydar, el personaje que traerá un fuerte drama a la ficción

miércoles, 1 de marzo de 2023 00:00

Cuando el amor parece triunfar en Amor de Familia, un nuevo drama volverá a llenar de conflictos y malestar a sus protagonistas. La ficción turca de las tardes de Telefe, cuyo título original es Bizim Hikaye, transita un camino en el que la felicidad parece nunca alcanzarse.

Ahora el drama llegará de la mano de un nuevo personaje. Se trata de Aydar, un hombre que aparecerá a partir del capítulo de este miércoles y que se caracterizará por estar cargado de odio y rencor hacia Cicek. Él es el esposo de la amiga de Filiz y se sumará a la trama con el peor objetivo.

El hombre buscará a su esposa por todos lados y preguntará a todos cómo encontrarla. Su presencia alterará la tranquilidad de algunos personajes que no saben de quién se trata ni qué es lo que quiere.

En el capítulo de este miércoles, Cicek le confesará a Cemil que le "gustó mucho" el poema que él le escribió y dedicó. Ambos sentirán un sentimiento muy especial pero sin saber que ya llegó al pueblo su esposo.

Por otro lado, Hikmet le contará a su esposa y a su padre que hubo un gran escándalo en la casa de los Elibol. Es que la esposa de Baris, Nihal hizo un gran escándalo.

"Además un imbécil robó en el taller", agregará el joven a lo que rápidamente la joven Zeynep tratará de relajar la situación. "No hay de qué preocuparse, papá tomó de su suegra algo de la herencia de Melek", señalará la chica generando gran incertidumbre en su esposo.

"Sabes que yo no le oculto nada a mi marido, es pecado", le dirá la chica a Fikri advirtiendo, de forma sutil, que no quiere "abrir más mi boca". Tras esto, Hikmet le hará una advertencia: "quiero que esto termine, no quiero que hagas tonterías de nuevo".

Lejos de todo esto, Nihal se acercará a Selim para destruir a Filiz y Baris. "Esa chica arruinó su orgullo y también su reputación. Como usted es uno de mis colegas y se que cree firmemente en la justicia, le pediré un favor: quiero que sea mi abogado, que me defienda de Baris".