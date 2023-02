Amor de Familia: avance del capítulo de este jueves

jueves, 9 de febrero de 2023 00:00

Las dudas irán de la mano del amor por estos días en Amor de Familia, la ficción turca de las tardes de Telefe. La novela, cuyo título original es Bizim Hikaye, avanza a paso firme pero con los conflictos que no dejan de aparecer y con los sentimientos sin poder aclararse entre sus protagonistas.

En el capítulo de este miércoles, Baris y Filiz tuvieron nuevamente un enfrentamiento con los sentimientos entre ambos a flor de piel. La discusión esta vez tuvo como motivo la forma de actuar delictiva de Emre pero en realidad fue echarse en cara las propias actitudes. "Pienso que deberías hablar con su tía porque el chico no es feliz. Debería comprender que no es fácil para el chico lidiar con tantos problemas", lanzó Baris a lo que ella reaccionó: "en primer lugar debe hablar con respeto. Quienes actúan como animales no logran que los demás los entiendan".

"Pero no es tan sencillo. ¿Lo has pensado?, ¿has visto las cosas desde la perspectiva de un hombre?. Si le importara de verdad el chico no haría tanto escándalo e intentaría comprenderlo", agregó él como si sus palabras fueran con doble sentido para luego subrayar: "mi punto de vista es que si quieres a alguien, lo escuchas".

En el capítulo de este jueves, Baris decidirá ir al taller de Filiz aduciendo que se le rompió el guardapolvo de médico por culpa de un paciente. "¿Siempre rompes tu ropa cuando te molestas?", preguntará ella descreída del pretexto que puso él y luego agregará: "voy a fingir que te creo pero sé que tenías que buscar una excusa".

Luego Baris querrá saber si ella está saliendo o viendo a alguien para iniciar una nueva relación. "Ésa son cosas de mi vida privada y ya se que no dejerás de preguntar... yo te hice una pregunta hace tiempo y no respondiste. Pero es normal, ¿no crees?. Si hubiera algo sé que lo dirías", señalará ella.

Por otro lado, el director de la universidad le pedirá a Rahmet que ayude a Deniz en sus estudios. "Te traje acá para pedirte de favor que ayudes a la señorita con su proyecto", lanzará el directivo a lo que él tratará de rechazarlo explicando que no sabe "nada de proyectos" y pedirá que busque otro apoyo.

"No necesito de experiencia. Yo te asigné la tarea. Hoy vas a comenzar a ayudar a nuestra estudiante sin excusa alguna", lanzará.