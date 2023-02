Viviana Canosa apuntó contra una participante de Gran Hermano: "Va a seguir rascándose las..."

miércoles, 8 de febrero de 2023 00:00

Luego de varios meses de estar alejada de la televisión, Viviana Canosa debutó en un nuevo ciclo en LN+ y su estreno arremetió contra una participante de Gran Hermano.

La rubia fue dura en su postura contra el Gobierno Nacional y en ese marco se refirió a la exdiputada del Frente de Todos, Romina Urigh, quien actualmente participa del reality que se emite en Telefe.

“¿Qué tienen en común los de la Casa de Gobierno y los de Gran Hermano? Son todos unos vagos que viven de la nuestra, se rascan las bolas y no hacen nada en todo el día”, dijo Canosa.

“Comen de arriba. Ahí los tenés, podría ser tranquilamente la Casa de Gobierno, así, todo gratis, todo con la nuestra. Y ninguno se quiere ir de la casa, obvio. Son una manga de vagos en ambas casas”, agregó.

“¿No te parece re loco que el programa preferido de la tele sea uno en el que nadie hace nada y son todos una manga de vagos?”, volvió a preguntar Canosa. “Mira esta otra K, Romina, que fue diputada que va a la casa de Gran Hermano a seguir rascándose las bolas”, dijo.

“Está mucho más cómoda en la casa limpiando los baños que en el Congreso donde no tiró ni una sola ley, no aportó nada. Es una mujer que tiene tres hijas y estuvo casada con el polémico ex intendente de Moreno Walter Festa. Llora en la casa que extraña a las hijas y nadie le cree que va por una prefabricada, que ese es el premio de Gran Hermano”, acotó la conductora.

“Esto te describe a la perfección a un K: entra haciéndose la pobre a la casa, pero mirala como, con Festa, con su ex marido, apretaban a un viejo de casi 80 años para sacarle los terrenos”, finalizó.