Romina contó que un "sueño" le reveló que tiene que votar a Alfa en "Gran Hermano"

miércoles, 8 de febrero de 2023 15:26

Este miércoles es la gala de nominación en "Gran Hermano" (Telefe) y Romina Uhrig contó que "un sueño" le reveló que tiene que votar a Walter "Alfa" Santiago. Todos los detalles se los dio a Julieta Poggio, que es la líder de esta semana en la casa.

"A Dios le pido que me guíe porque ¿qué hago?. Realmente no quiero mandarme algo que después me haga sentir mal o que yo esté pensando mal y después esté confundida o me arrepienta. Y anoche soñé que me escapaba de acá... que me dejaban salir", empezó su relato la exdiputada.

"Iba a verla a mi hermana; a lo de mi mamá, y le decía: "contame ahora, ya, todo, porque no me escuchan ellos. Ya en un rato tengo que ir de vuelta. Quiero saber de Alfa; qué pasa; qué piensa la gente". "No, Romi; la gente no lo quiere", me dice. "Nominá, porque la gente se va a poner contenta", detalló sobre el sueño.

uD83DuDD34 ROMINA sigue diciéndole a JULIETA que va a votar a ALFA, esta vez porque la DIOS la iluminó uD83DuDCA1.

uD83DuDE4F Dijo que le pidió a Dios que la guie y SOÑO que la hermana le decía que tiene que votar a Walter uD83EuDD0C#GranHermano #GH2022 #GH2023 #GranHermano2023 #GH22 #GranHernano #GH23 pic.twitter.com/iew6wVPYx0 — Diego Gonzalez (@GxxDiego) February 8, 2023

Según lo que relató, su hermana le daba las razones del descontento con Alfa: "está haciendo las cosas muy mal. Lo que hizo con vos". Como que mi hermana me tiraba todo y no lo podía creer. "¿Pero estás segura?", le digo. Y me empezaba a contar todas las cosas que habían pasado y no sabía. "La gente está esperando que vos lo nomines; la gente lo quiere sacar".

¿Habrá sido un sueño premonitorio? ¿Se lo contará a Gran Hermano?