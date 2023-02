Amor de Familia: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 8 de febrero de 2023 00:00

Deniz o Derin. Ése es el dilema que atraviesa por estos días el personaje de Rahmet en Amor de Familia, la ficción turca de las tardes de Telefe. La novela, cuyo título original es Bizim Hikaye, cuenta con numerosas historias que se desarrollan de manera paralela a la de los protagonistas Filiz y Baris.

Una de esas historias es la que gira ahora entorno a Rahmet, el hermano de Filiz que decidió dejar la universidad para trabajar y llevar dinero a la casa. En ese camino se cruzaron en su camino dos hermanas, Deniz y Derin. Esta última fue quien no dudó en expresar su amor hacia el joven Elibol y él respondió iniciando una relación de noviazgo con ella.

Sin embargo, el corazón de él también empezó a inclinarse por otra mujer: Deniz. Esta chica arrogante y que siempre busca humillarlo, logró generar en él un desconcierto y sentimiento encontrado. ¿Qué pasará ahora?

En el capítulo de este miércoles, Rahmet será testigo de una situación que lo llevará a actuar sin pensarlo. Es que, mientras limpie la playa de estacionamiento, verá cuando un hombre encare a Deniz para tratar de llevársela a la fuerza a un auto. Ante esto, cruzará al hombre al grito de "no la lastimes estúpido, ¿no la escuchaste?", y luego lo golpeará para salir con ella corriendo.

Tras esto, Deniz no podrá contener su alegría por la forma de actuar del chico Elibol. "Enviaste a la lona a ese tipo. Tuvimos suerte que él no nos mandara al hospital", dirá entre risas para luego destacar: "por cierto conserje, es la segunda vez que me salvas. ¿Ahora piensas en ser mi nuevo héroe o qué?".

"No, sólo me gusta pelear. Voy por la calle buscando enemigos para poder golpearlos. No es por tí", aclarará Rahmet usando la ironía y luego la chica observará: "veo que te gustan las dificultades, sólo que no entiendo por qué actúas como si fuera lo contrario, mugroso".

"Qué lastima me das, de tu situación porque sales con mi hermano sólo para evadirme. ¿Qué tan desesperado estarás?", apuntará Deniz advirtiendo sus verdaderos sentimientos.

Por otro lado, Baris y Filiz tendrán nuevamente un enfrentamiento con los sentimientos entre ambos a flor de piel. La discusión esta vez tendrá como motivo la forma de actuar delictiva de Emre. "Pienso que deberías hablar con su tía porque el chico no es feliz. Debería comprender que no es fácil para el chico lidiar con tantos problemas", lanzará Baris a lo que ella reaccionará: "en primer lugar debe hablar con respeto. Quienes actúan como animales no logran que los demás los entiendan".

"Pero no es tan sencillo. ¿Lo has pensado?, ¿has visto las cosas desde la perspectiva de un hombre?. Si le importara de verdad el chico no haría tanto escándalo e intentaría comprenderlo", agregará él como si sus palabras fueran con doble sentido para luego subrayar: "mi punto de vista es que si quieres a alguien, lo escuchas".