Nuestro Amor Eterno: una muerte sacudirá a todos en la ficción

martes, 7 de febrero de 2023 00:00

Una muerte, la desesperación y un secreto revelado sacudirá a los principales protagonistas de Nuestro Amor Eterno, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo título original es Istanbullu Gelin. La novela transitará momentos de máxima tensión con una trampa que llevará a un nuevo quiebre en la historia.

En este escenario la situación tendrá a Fikret, Faruk y Adem en una triangulación que llegará hasta el límite de la venganza y con el odio llevando a situaciones compulsivas que provocarán mucho dolor. En esta triangulación, la muerte de un personaje sacudirá a todos de manera inesperada y los enfrentará a lo peor: la justicia.

En el capítulo de este lunes, Fikret fue al puerto dispuesto a encontrarse con Adem para dejarle en claro que le molesta las acciones que él hizo contra su familia. "Piensas que puedes pasarla bien en nuestra mansión, mientras nosotros sufrimos. Aprenderás que no soy el más débil. Desde hoy tu y yo somos enemigos", advirtió Fikret mientras caminaba rumbo al encuentro de Jalil para conseguir de él los papeles que llevarían a prisión a Adem.

En el capítulo de este martes comenzará la trama más compleja en la que uno de los secretos mejor guardados saldrá a la luz: Faruk es hijo de Garip y no es un verdadero Boran. Este secreto será revelado en el momento menos pensado y será precisamente su hermano el que lo revele.

"Eres un gran idiota. ¿Por qué haces esto, tenías que meterte en problemas?. ¿A caso enloqueciste?, ¿perdiste la cabeza?, ¿cómo limpiaremos lo que hiciste?, ¿debo pasar el resto de mi vida limpiando tu desorden?, ¿qué tipo de hombre eres?. Esto arto de tí, deja de ser tan estúpido. Desearía tanto que no fueras mi hermano", lanzará Faruk.

Ante esto, Fikret cruzará a su hermano y le revelará el gran secreto que mantuvo oculto su propia madre. "No soy tu hermano, tu deseo se cumplió. No eres mi hermano. Tu eres hijo de Garip. Todo este tiempo nos han mentido", señalará.

Lejos de todo esto, Faruk le hablará a su amigo y abogado, Akif a quien le contará el difícil momento que le está tocando transitar con su hermano y le hará un fuerte pedido. "No se que pasará, sólo no dejes de seguir a Fikret. Me desapareceré un rato, no me siento bien", le dirá a su amigo.