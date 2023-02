Cuál es el problema de salud que enfrenta Fher Olvera, el cantante de Maná

martes, 7 de febrero de 2023 21:30

Maná anunció la cancelación de su presentación en el Festival de Viña del Mar 2023, pautado para el próximo 20 de febrero, y también cancelaron su show en el Movistar Arena de Santiago de Chile que se realizaría el 23 del mismo mes.

El grupo mexicano aseguró que la suspensión de sus dos fechas en Chile se debe a problemas de salud que enfrenta el vocalista de la banda, Fher Olvera. La banda lanzó un comunicado en sus historias de Instagram para disculparse con el público chileno.

“Con mucha tristeza les informamos que, por razones de salud, las presentaciones de Maná en Viña del Mar y Santiago de Chile no sucederán. Durante la gira del año pasado, Fher se lastimó la rodilla lo cual le causó un inmenso dolor, pero para cumplir con sus fans continuó la gira a pesar de la lesión y dolor”, comenzó el posteo.

Y agregaron: “A principios de este año se operó en Estados Unidos, el pronóstico de los médicos fue una recuperación pronta de un par de semanas. Desafortunadamente, ha sido más lenta y complicada la recuperación y sus médicos le han avisado que no podrá viajar a Chile”.

La banda intérprete de ‘Rayando el Sol’ le aseguró a sus fanáticos que “Fher se esforzará aún más en su recuperación” para de esta manera poder presentarse en los compromisos a futuro. Finalmente, se disculparon con los fans de Chile por la cancelación: “A los manáticos de Chile, nos vemos pronto y una disculpa de todo corazón. Abrazos, Maná”.

Tras la cancelación de las dos fechas en Chile comenzaron los rumores sobre que esta decisión se debe a una vieja promesa que había hecho la banda de "no volver a Chile". En 2018, Maná participó de una entrevista en Bolivia en donde Fher Olvera sostuvo que Chile debía negociar una salida al mar con su país vecino. "No quiero que me critiquen los chilenos, pero voy a decir lo que siento en mi corazón. Chile es muy, muy grande, es larguísimo, es un gran país. Un pedacito que le dieran", señaló el cantante.

Luego de estas declaraciones circuló la versión de que "Maná no regresaría a Chile si no le da mar a Bolivia". Con este escandalo, el vocalista de la banda salió a disculparse con "el pueblo chileno, a quien le tengo un gran cariño y donde tengo muchos queridos amigos".

El grupo formado por Fher Olvera, Juan Calleros, Álex González y Sergio Vallín? tiene planeada una gira por Estados Unidos que comenzará el próximo 17 de marzo. Maná iniciará el tour estadounidense en San José y recorrerá distintos estados hasta el 26 de mayo y volverán en septiembre del 2023 hasta el 23 del mismo mes que finalizarán la gira en Sacramento.

Desde el Festival de Viña del Mar todavía no confirmaron que artista reemplazará a la banda, sin embargo aclararon que quienes quieran la devolución del ticket, incluyendo el cargo extra por servicios, de esa noche podrán realizarlo entre el 9 y el 18 de febrero.