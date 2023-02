Con Romina en la mira, Daniela y Julieta arman estrategia para la placa de "Gran Hermano"

martes, 7 de febrero de 2023 15:20

Es martes de prueba del líder en "Gran Hermano" y con la cercanía a la gran final, las estrategias juegan en primera entre los participantes. Quienes hablaron de lo que puede pasar son Daniela Celis y Julieta Poggio y el centro de la conversación fue qué pasará con Romina Uhrig.

"Hay que charlarlo ahora. Si sos líder, si ganás la prueba y nos mandan (a placa) a Romi y a mí, ¿qué hacés?", le preguntó sin vueltas "Pestañela" a "Disney", La joven confesó: "no sé, bolud*". Y Daniela hizo una advertencia especial.

"Tenés que preguntarle a Romi si quiere ser salvada, primero. Por ahí se enoja si la salvás", sentenció. Es que Romina les habría comentado que quiere conocer si el público la apoya y la única manera es ir a placa.

Esto se da en un contexto especial en el que la exdiputada se sinceró con Santiago del Moro, este lunes, sobre su relación con Walter "Alfa" Santiago tras una dura pelea.

"Lamentablemente no estamos bien, te voy a decir la verdad. Él era una persona con la que me aferré mucho. Somos el agua y el aceite, y al psicólogo le dije que no sé por qué me aferré a él", declaró.

"¿Creen que van a poder resolver esto?", les preguntó el conductor de Telefe a los jugadores. "Yo creo y quiero que sí", contestó primero Alfa.

"Pasa que tuvimos varias discusiones. Siento lo contrario. Todo lo que a él le pasaba acá, siempre se enojaba conmigo. Un día le llegué a preguntar por qué era así", comenzó a responder nuevamente Romina."Al principio nadie le hablaba, estaban todos enojados con Alfa, y llegaba a poner a toda la casa en contra mío por hablar con él, y me daba como mucha pena porque me había encariñado", reflexionó la exdiputada a la que le tocó disfrazarse de Gatúbela.

"Pasaron cosas. Cuando él estuvo mal, yo estuve. Y cuando yo estuve mal, pasó lo contrario. Me dijo cosas que no estuvieron buenas", continuó Romina.

"Obvio que yo voy a extrañar a mis hijas, pero eso no significa que estoy sufriendo. Hay momentos en los que las extraño todo el tiempo. Alfa tiene un pensamiento que no comparto y yo le pedí que tengamos una buena convivencia. En la última discusión no pasó, y creo que ahora la convivencia es mejor así porque la pelea me hace mal", sostuvo la jugadora.

"Yo tengo carácter y la pelea me hace muy mal. Capaz que afuera no sé, pero hoy totalmente me duele un montón y no quiero que pase de nuevo el tema de la pelea", finalizó Romina.