"Pensé que Camila me iba a salvar": Ariel se sinceró al salir de "Gran Hermano"

lunes, 6 de febrero de 2023 22:17

Ariel Anssaldo estuvo en la gala de "Gran Hermano" y tuvo un mano a mano con Santiago del Moro y sus panelistas e hizo una confesión: creyó que Camila Lattanzio lo iba a sacar de placa.

Fue indagado sobre sus conflictos con Walter "Alfa" Santiago: "no puedo planificar la discusión. Alfa no podía sostener la mirada conmigo; en ninguna discusión pudo hacerlo. Iba para cualquier lado". Y aseguró que nunca quiso llevarse mal con él: "ni en ped* quise eso. Mi idea era que pase lo que ocurrió; que de a poco se vaya desgastando y que la casa estuviera en otra sintonía: que todo el mundo pudiera ser. Por momentos, no dejaba hablar".

El participante, que se salvó de varias placas, dijo que la fulminante, en algún momento: "la pensé. Pero pensé: después de todas las charlas que tuvimos, ¿Camila me salvará? Hubiera esperado otra cosa; que me hubiera salvado a mí".

Además, al ser increpado por el panel, señaló sobre su juego: "yo no quise comprar a nadie en la casa y creo que algo me compré al público. Pero podría haber hecho mucho más".