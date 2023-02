Amor de Familia: Nihal, el personaje que tomará protagonismo y revelará su perfil más oscuro

lunes, 6 de febrero de 2023 00:00

Intensa y con giros inesperados. Así avanzará esta semana la ficción turca de Telefe, Amor de Familia, cuyo título original es Bizim Hikaye. La novela tendrá esta semana como gran protagonista a Nihal, la joven esposa de Baris que buscará destruir a la mujer que hoy mantiene cautivo el corazón de su amado.

El personaje de Nihal es el de una abogada y fiscal que hasta el momento tenía perfil muy bajo y nada se sabía de su relación con Baris. Esta mujer es la madre del único hijo de aquel y su relación hasta el momento parecía en paz y tranquila. Sin embargo a partir de esta semana se verá que no es así y que incluso ella esconde una vida oscura y delictiva.

Interpretada por la actriz Olcay Yusufoglu, Nihal vendrá a sumar mucho drama a la historia. Es que la mujer hará todo lo que esté a su alcance para destruir a Filiz y los Elibol pero además no podrá ocultar su vínculo con un grupo mafioso que acabará de la peor manera. ¿En el medio? el pequeño Savas, hijo de ella y Baris

En el capítulo del viernes pasado, Selim fue a hablar con Baris y le hizo una fuerte advertencia: que no se acerque a Filiz. "Se que estás tramando algo y que le mentiste a Filiz, pero no me importa qué le hayas hecho. Te pido que te olvides de ella y te vayas de acá", señaló.

Luego le indicó que sabe que está casado con la fiscal Nihal pero también que le mintió a Filiz sobre su presente amoroso. Y le insinuó que él tiene una relación con ella por eso su interés.

En el capítulo de este lunes, Nihal hablará con un espía que le contará lo que unió a Filiz con Baris pero sobre todo que actualmente ambos están muy cerca físicamente ya que su esposo alquila el consultorio al lado del taller de la chica Elibol.

Al saber que el abogado Selim la está frecuentando y con intenciones que él desconoce, mandará a investigarlo con un objetivo que por ahora se desconoce. "Quiero saber quién es, qué hace y si está casado", pedirá la mujer a su informante.

Por otro lado, Filiz escuchará una conversación de casualidad entre la empleada de Baris y su amiga Cicek, que la llenará de ilusión. "Cada vez que el doctor la mira, él se derrite como una vela en el sol. Él todavía la ama demasiado a pesar de que finge que no le importa nada", contará la mujer a la ex presidiaria.

Luego agregará: "cada vez que la ve entrar o salir son como puñaladas para ese pobre hombre. No se qué pudo haberle hecho a Filiz pero su matrimonio está a punto de terminar. Deberías escuchar cómo le habla a su esposa, es un témpano de hielo".