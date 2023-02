"No lo puedo ni ver a...", Alfa sostuvo que tiene muy mala relación con un cantante famoso

domingo, 5 de febrero de 2023 17:20

Walter "Alfa" siempre cuenta anécdotas que sorprenden a sus compañeros, el hombre afirma que conoce a muchos famosos del medio y destacó que tuvo romances con reconocidas figuras.

En esta oportunidad el competidor destacó que ama la música de la década de los 80, y critica a los cantantes actuales. Pero, sorprendió a todos al hablar de un reconocido cantante que no puede ni verlo, porque le genera rechazo. Se trata de Fito Páez, el reconocido argentino que lleva muchos años en el ambiente y cuenta con clásicos como "A roda mi vida", "11 y 6", entre otros.

Este domingo, mientras almorzaban desde la producción decidieron colocar música para acompañar a los jugadores. En un momento dado comenzó a sonar Mariposa Tecknicolor, y rápidamente Alfa pidió que lo cambiaran, ya que no puede ni ver al cantante. Todos los participantes quedaron sorprendidos, ya que no se esperaban esa reacción del jugador.

"Es hermosa", sostuvo Camila, en referencia a la canción, y decidió seguir cantando mientras terminaba de almorzar. El resto de los competidores acompañaban la melodía mientras comenzaban a levantar los platos.

Por su parte, Walter insistió en que no le gustaba, pero no reveló los motivos de su rechazo hacia Fito, pero dejó en claro que no le gusta la música y la personalidad del artista.