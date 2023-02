Facundo Arana: "Lo bueno es que sé quién soy y el medio me conoce"

domingo, 5 de febrero de 2023 19:53

Facundo Arana habló con Pablo Montagna para su programa Pasa Montagna (emitido por Radio Rivadavia), en el cual habló sobre su participación en la comedia “Los 39 escalones”, donde integra el elenco junto a Guillermina Valdés, Fredy Villarreal y Maxi de la Cruz.

En ese sentido, expresó: “Imaginate lo que es para mí estar subido al escenario con esta gente, que además son tres seres humanos excepcionales y artistas inmensos”. Y opinó sobre la actuación de la expareja de Marcelo Tinelli al decir que “es un animal del teatro, lo que está haciendo acá es tremendo”. Además, confesó que “se hizo una muy linda familia de laburo”.

A su vez, habló sobre la participación del cantante Abel Pintos en la obra: “Es un capo”, dijo rápidamente. Luego, continuó: “Me dijo que era un sueño sumarse, pero no con la responsabilidad de un texto, sino sumarse a hacer algo. Ensayamos un rato antes. Él no tenía miedo escénico. Lo disfrutamos mucho, tanto él como nosotros. Fue un momento de disfrute. Sentamos a un invitado muy agradable a actuar con nosotros en el escenario. Son lujos que te da la profesión”.

Facundo Arana y saber pedir perdón

En cuanto a su rutina en Mar del Plata, ciudad donde se lleva a cabo la obra de teatro, contó que comienza muy temprano. “Vamos a la playa, volvemos a casa al mediodía para almorzar y después volvemos a ir a la playa. Ya a la tardecita arranco con la moto para ir al teatro, hago la función, voy a comer y después vuelvo a casa. Y a la mañana siguiente hago lo mismo”, confesó.

Por último, habló sobre su relación con la polémica en torno a las denuncias de Romina Gaetani: “La vida a veces es eso. Uno no puede pretender que el viento siempre venga a favor. Lo que sí me deja tranquilo es cómo soy. A partir de 2018 empezaron con que yo había dicho… que me editaron un tweet en el cual pusieron palabras en mi boca de una nota que había sido preciosa pero que me la redujeron a dos expresiones”.

“Lo bueno es que sé quién soy y el medio me conoce. Puedo darme el lujo de no tener que salir a defenderme. Yo soy el primero en pedir perdón. Cuando el viento me sopla en contra me hago cargo y trato de resolverlo lo mejor que puedo. Siempre que he molestado a alguien, la primera palabra que me sale, porque me enseñaron a decirla en mi casa, es ‘discúlpame’”, concluyó al respecto.