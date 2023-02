Demet Özdemir, de Soñar Contigo, protagonizará una ficción con origen de Argentina

domingo, 5 de febrero de 2023 00:00

En el 2022, Demet Özdemir se ganó el corazón de muchos argentinos de la mano de la novela turca Soñar Contigo. Las vueltas de la vida hicieron que ahora en el 2023 le toque interpretar una serie que tiene un origen muy especial: la trama es la adaptación de una serie argentina.

Soñar Contigo (Erkenci Kus) conquistó los corazones de la audiencia de la mano de Can Yaman como galán poniéndose en la piel de Can Divit. De enero a agosto del 2022 el rating siempre los acompañó y gracias a la buena repercusión, ella no escatimó nunca mensajes de afecto hacia la Argentina al igual que lo hizo su compañero.

Las vueltas de la vida la tienen hoy grabando una nueva ficción pero esta vez basada y adaptada de una serie que se originó en Argentina y se emitió en este mismo país. Se trata de la serie "Adim Farah" (Mi nombre es Farah) que, según el portal Series Turkich, es una adaptación de la serie de TV "La chica que limpia" estrenada en Argentina en el 2017 y rodada en Córdoba.

"La chica que limpia" es una ficción escrita por los argentinos Lucas Combina, Irene Gissara y Greta Molas con la dirección de Lucas Combina. Ésta fue una miniserie policial interpretada por actores cordobeses y fue realizada con el apoyo del Plan Fomento que lleva adelante el Polo Audiovisual Córdoba.

La trama es la de una madre soltera que es testigo de un crimen en el lugar donde trabaja y debe limpiar el lugar para borrar toda la evidencia por pedido de sus jefes. Ella todo lo que hace es para poder mantener a su hijo y sobrevivir. Por su atrapante trama se convirtió en una de las ganadoras del Concurso de Series de Ficción para Productoras con Antecedentes para Televisión Digital del INCAA.

Ahora esta producción tendrá su versión turca que es la que comenzó a grabarse en enero del corriente año con Demet Özdemir como protagonista y el actor Engin Akyürek como co-protagonista.

"Adim Farah" tratará sobre una madre inmigrante que huyó de Irán y se encuentra con un líder de la mafia durante su lucha por sobrevivir con su hijo. La mujer es testigo de un asesinato y su vida cambia a partir de esto. Con la interesante historia, las expectativas para esta serie son muy altas y más después de que trascendieran las primeras imágenes tras el inicio del rodaje.