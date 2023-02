"Me dan asco las mujeres que...", el comentario de Alfa que despertó el rechazo de Camila

sábado, 4 de febrero de 2023 17:50

Walter "Alfa" comenzó a tener un comportamiento complejo en la casa más famosa del país, lo cierto es que decidió tomar distancia con Romina y su única prioridad es Camila. La joven fue la líder de la semana y decidió salvar al competidor de 61 años para que siga en la casa mientras que Ariel, Julieta, Marcos y Nacho deberán esperar para saber que sucederá este domingo.

Hace varios días que, Alfa viene lanzando comentarios despectivos sin importarle como lo toman sus compañeros, y en esta oportunidad dejó claro que le da asco el olor a cigarrillo. El hombre le contó una historia a Camila donde le explicaba que dejó a varias mujeres porque no le gustaba que fumaran en su presencia. "Es algo que odio, si quieren tener algo conmigo no deben fumar, me da asco", subrayó.

Por su parte, la rubia sostuvo que todos los novios que tuvo fumaban, solo uno que tuvo no lo hacía. "Me pidió que dejara de fumar, para seguir de novios, le dije que no y terminamos", sostuvo la jugadora.

El jugador remarcó que es algo que odia, ya que él fumó por mucho tiempo y hace varios años que lo dejó, pero fue algo que le costó mucho.