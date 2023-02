El divertido posteo de Barassi: "al verano no se le dice adiós hasta..."

sábado, 4 de febrero de 2023 19:35

Este sábado, el "famoso sanjuanino" sumó un nuevo posteo en su cuenta de Instagram y en pocos minutos sus seguidores comenzaron a reaccionar. Se trata de Darío Barassi, quien comparte diariamente distintos posteos que superan las 10 mil reacciones.

En esta oportunidad, el sanjuanino subió una foto en la pileta y destacó que "al verano no se le dice adiós hasta abril ok". Los comentarios no demoraron en llegar, entre los que le dejaban diversos mensajes tales como "sos top absoluto". Otros le resaltaron que "los sanjuaninos tenemos calor hasta abril".

Foto: Instagram

Entre los comentarios predominaron muchos sanjuaninos que no dudaron en dejar un mensaje haciendo referencia que lo esperan en la provincia para que disfrute del verdadero calor, con altas temperaturas.

El conductor nunca pierde su esencia y en cada una de sus publicaciones mantiene intacto el humor y el amor a su provincia.