Camila salvó a uno de los nominados y aseguró que "fue muy difícil"

viernes, 3 de febrero de 2023 00:00

Este jueves, Camila se convirtió en la protagonista de Gran Hermano. La joven tenía en su poder salvar a uno de los 5 nominados que quedaron en placa por elección de sus compañeros. La competidora ya tenía su decisión lista, y le remarcó a Santiago del Moro que fue un momento muy complejo para ella como líder de la semana.

Como es de costumbre el conductor le pidió que comenzara a sacar de placa a los jugadores que iban a quedar directo para el domingo. La rubia decidió que Nacho sea el primero en pasar directo a gala de eliminación y posteriormente le siguió Ariel, Marcos y Julieta. El salvado por la joven fue Walter "Alfa" y Camila pidió disculpas por lo sucedido.

"Yo lo esperaba", sostuvo Julieta, la joven que quedó enfrentada al competidor de 61 años con la esperanza de ser salvada, pero segura de que Camila ya tenía la decisión tomada.

Los integrantes de la casa no quedaron satisfechos con la decisión, una de las más enojadas fue Romina: "armo la placa, como diciendo que Juli era su segunda opción y no fue así. Ella no es su prioridad, es su competencia". Sin embargo, Poggio afirmó que no notó esa intención en Camila y que la exdiputada está equivocada con lo que dijo.

El que más disfrutó el momento fue Alfa, quien aseguró que logró ver en Camila una joven de sentimientos claros, y un ser brillante que llegó a iluminar la casa.