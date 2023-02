Amor de Familia: un personaje abandona la ficción... ¿para siempre?

viernes, 3 de febrero de 2023 00:00

La muerte atraviesa a Amor de Familia, la ficción turca de Telefe cuyo título original es Bizim Hikaye. Cuando menos lo esperaban, la fatalidad llegó de la mano del embarazo de Tülay quien esperaba mellizos y de un momento al otro, los bebés dejaron de moverse en su vientre.

"No se han movido en todo el día pequeños, ¿están cansado?", preguntó la joven con picardía a su panza en el capítulo que se vio este miércoles. Luego confesó que no sabía aún el sexo de los bebés porque quería que fueran una sorpresa. "Tengo la impresión que uno es niño y la otra niña. La verdad que lo único que quiero es que estén sanos. Lo demás no importa", expresó luego.

Pero en el capítulo que se vio este jueves, la desgracia se hizo presente. Es que Tülay se descompensó y tuvo que ser trasladada de urgencia en el auto de Baris al hospital para ser atendida. El panorama no fue nada alentador pese a que las expectativas estaban puestas en el protagonista de la historia.

En el capítulo de este viernes, la muerte finalmente marcará el rumbo. Es que Tülay ingresará al quirófano y se someterá a una intervención quirúrgica. Baris participará de la misma y su objetivo será salvarle la vida a ella pero en el camino no podrá salvar a los bebés. Es que ambos ya estarán muertos y con esto el dolor abordará a todos los personajes.

De esta forma el destino de esta figura atravesará un fuerte giro. Es que los bebés eran muy esperados no sólo por ella sino también por su esposo Tufan. Vale destacar que ella había sido diagnosticada por su médico con una enfermedad que le impedía gestar y cuando se dio el embarazo nadie lo pudo creer.

Con esto, ¿qué pasará ahora con este querido personaje?

Tülay y Tufan decidirán irse del pueblo para hacer el duelo. Ambos abandonarán la ficción con el dolor a cuesta y con el deseo de poder levantarse del pesar que los atraviesa. "Filiz ¿cómo me voy a reponer de esto?", le preguntará la mujer a su mejor amiga con las lágrimas corriendo por su rostro y el abrazo de sus amigas alrededor.

Las imágenes se verán este viernes por Telefe y si bien los dos personajes se despedirán de todos sus "amigos" no será para siempre. Ambos se ausentarán de la trama por un par de capítulos y regresarán luego para un momento muy especial de los protagonistas de la ficción.