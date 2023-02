"La Tora" Villar y su mamá Gladys: la crónica de un adiós anunciado

martes, 28 de febrero de 2023 00:00

La Tora Lucila se encerró con su mamá, Gladys, en una de las habitaciones de la casa de "Gran Hermano" para ponerle los puntos y acusarla de que puede perjudicarla en el reality. La relación comenzó a tensionarse y el fandom considera que la joven quiere que su madre deje el reality "cuanto antes".

A la jugadora no le gustó que su mamá haya ido a la pileta a criticar a todos por no haberse puesto protección solar, por lo que le pidió que tengan un encuentro a solas que comenzó de fuerte manera.

"Vení que te quiero decir algo para que lo entiendas. Prestame atención, escuchame algo un minuto. Cuando dudas si alguien habla de algo, no digas si intuís o no: te callás la boca y mirás para otro lado", le ordenó la Tora a Gladys.

"No respondas porque me perjudicás a mí. En serio te estoy hablando", siguió Lucila contra su mamá, que horas atrás ya había llorado por el destrato de su hija.

"Escuchá a la gente. El placer de escuchar. No acotes, no acotes más", le pidió la Tora a Gladys.

Lucila luego redobló la apuesta en la cocina diciéndole "calle A, calle B, calle C" a su madre cuando esta quiso dar su punto de vista sobre cómo deben entrenar en la casa de Gran Hermano. "Vos no entrenás, así que no opines", disparó. Gladys allí sí se enojó y le contestó a su hija sosteniendo que sí podía opinar de ella. La Tora continuó reticente, por lo que su madre aseguró que "no hablaría más".

La joven siguió dando muestras de ignorar a su mamá y para sus compañeros no pasó desapercibido: