"El morbo los llevó al éxito": Julieta criticó el talento de los Pimpinela

martes, 28 de febrero de 2023 17:07

Gran Hermano se convirtió en el programa más visto del país y el público está atento a lo que sucede en el minuto a minuto. Este martes, una de las jugadoras más queridas, Julieta Poggio, lanzó una fuerte crítica a los Pimpinelas. Lucila "La Tora" y el padre de Nacho, Rodolfo, defendieron a los hermanos que llevan más de 20 años de trayectoria.

"No puedo entender como dos hermanos se tratan así", comenzó Julieta ante la atención de sus compañeros. Luego, afirmó que "el morbo los llevó al éxito". Tras los dichos, Rodolfo afirmó que tienen letras que reflejan el verdadero vínculo que hay entre ellos, y que cuentan con una larga trayectoria de mucho éxito.

La joven destacó que no comprende cómo pueden tratarse como una pareja siendo hermanos en la "vida real". Lucila destacó que no tienen que ellos en el escenario se muestran como actores, y en el show no son hermanos. Julieta seguía firme con su postura y detalló que no le gusta y realmente no comprende en el mensaje que quieren dejarle al público.

" En lo bueno y en lo malo es uno de los éxitos que muestra la esencia de su vínculo", destacó el papá de Nacho. Posterior al debate, los jóvenes cantaron distintas canciones del grupo.