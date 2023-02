"Asco": le robaron a Coty de "Gran Hermano" y escrachó al presunto responsable

martes, 28 de febrero de 2023 00:00

Constanza Romero, exparticipante de "Gran Hermano", compartió un mal momento que vivió en las últimas horas. Es que un chofer de una plataforma online de autos de alquiler le habría robado una encomienda.

La joven contó que "me compré una silla gamer para empezar a stremear con Alexis "Conejo" Quiroga y me había llegado a la casa de una tía. Pedí por @uber envíos pero el señor buscó mi paquete y canceló el viaje, nunca me atendió. La aplicación nunca se hizo cargo de nada y me dijo que no había retirado el paquete".

Agregó que "la denuncia ya está hecha pero lamentablemente no creo recuperarla. Hago esto para que este HDP no cagu* a nadie más".

"Bueno, tendremos que esperar un poquito más para empezar con el stream, perdón lamentablemente no se van a hacer cargo del robo, un asco Uber", destacó la joven que después de compartir algunos posteos de seguidores.