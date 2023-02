Amor de Familia: avance del capítulo de este martes

martes, 28 de febrero de 2023 00:00

Tomar decisiones fuertes que pueden cambiar el rumbo de la historia. Eso deberán afrontar los personajes de Amor de Familia, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo título original es Bizim Hikaye. La novela comienza una nueva etapa tras el trasplante del pequeño Baris y la confusión que viven los sentimientos de la pareja protagonista: Filiz y Baris.

En el capítulo de este lunes, Nihal increpó a Filiz al ver que ella se acercó a Baris en el momento que el pequeño Sabas recibió el trasplante de corazón. "Mi hijo mejora y tu recuperas a tu novio. ¿Es lo que está planeado no?. Sedujiste a mi esposo y ahora tratas de seducir a mi hijo", lanzó la mujer.

Más tarde, Nihal se enfrentó a Baris cuando supo que él quería llevar al hijo de ambos a la casa de Filiz. "¿Es que perdiste la razón?, ¿llevarás a mi hijo a la casa de tu ex novia?. Si quiera te das cuenta de lo que me estás haciendo", agregó la mujer notoriamente ofuscada al ver la posibilidad de que estén juntos.

En el capítulo de este martes, Filiz hablará con Baris y le pedirá separarse. "No puedo seguir con esto, no lo soporto. Mientras sigamos viéndonos, no podré dejarlo atrás. Lo mejor será que no nos veamos de esta manera. Ya tienes una familia y eso es algo que me duele mucho", le expresará la chica Elibol.

"Tienes razón, también tienes una vida. Pero se que ya no te dejo vivir. No tengo derecho a hacerlo", reconocerá él entre lágrimas para avanzar con ese punto final a la relación.

Por otro lado, Derin se siente mal por la traición de quien creía su novio con su propia hermana. A partir de esto, ella le preguntará a Deniz si está enamorada o no de él. "¿Crees que cometería ese error?. Sólo salimos. Estoy segura que pronto nos aburriremos", responderá Deniz desestimando toda posibilidad de continuidad.

Paralelamente, Fikret increpará a su suegra a quien le recriminará por haberla engañado con el tema de la herencia y le pedirá que le devuelva el dinero.

"Eso jamás", asegurará la mujer y agregará: "o te vas tranquilamente o llamaré a la policía para que te saque". Sin embargo él advertirá que si lo llega a hacer brindará "un espectáculo" que avergonzará a la mujer delante de todos.