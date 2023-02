Volvieron a gritarle a Julieta sobre Lucca y Rodo aprovechó: "hay que contarle"

lunes, 27 de febrero de 2023 14:58

Una vez más la casa de Gran Hermano se vio alterada por una información que llegó del exterior. Sucedió este lunes y estuvo dirigido el mensaje a una de las participantes más observada en el último tiempo: Julieta Poggio.



La situación se vivió mientras Marcos, Florencia, Camila, Lucía "la Tora", Nacho y Rodo compartían un momento de charla en el patio. Mientras la conversación se desarrollaba tranquila, un grito del "afuera" se dirección justo a la chica que no estaba presente. Las palabras no lograron escucharse con mucha claridad en su totalidad pero algunos seguidores del programa aseguraron que hicieron alusión a Lucca y la infidelidad que habría producido con su relación con Julieta.



"Me pareció que fue algo de lo del novio", intentó interpretar Nacho y agregó: "algo de lo del novio y fuerzas". En coincidencia con sus palabras se expresó la Tora quien dijo que escuchó los nombres de Julieta y Lucca pero no el resto de las palabras. Sin embargo quien sí habría escuchado lo dicho fue Rodo, quien además conoce lo que sucede en el exterior.



Precisamente fue él quien más tarde habló con Nacho y se refirió a las informaciones que llegan de afuera de la casa. En la habitación le indicó que lo que se escuche hay que decírselo a la protagonista para que sepa lo que pasa.

"No hermano, hay que decirle 'mira te gritaron'. Así es el juego. Yo le voy a decir a Juli", advirtió Rodolfo a su hijo mientras hablaban a solas y justo entró Nacho.

Ésta no es la primera vez que le gritan a Julieta que Lucca le fue infiel. La semana pasada la chica se encontraba en el patio y recibió el mensaje pero fue contenida por su hermana para evitar pensar cualquier cosa.