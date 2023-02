Marcos no quiso que Valentina se sintiera excluida en "Gran Hermano" y terminó en el confesionario

domingo, 26 de febrero de 2023 00:00

Marcos y Valentina Ginocchio son sensación en "Gran Hermano". Ambos son compinches y muy cercanos y se regalan momentos de charlas que eclipsan al fandom. Este sábado, el "Primo" hizo algo especial por ella.

Es que "Big" les mandó asado y aunque había algunas verduras, el Primo consideró que su hermana quedaba excluida del menú ya que no come carnes. "Ya voy a preguntar", dijo Marcos a Camila, después de ver las bolsas de la comida. "Quiere ver si ponen algunas provoletas para Valen que no come carne", explicó ella.

La producción mandó asado para hoy a la noche y Valentina no come carne. Marcos fue al confesionario a ver si le podían mandar algo.#GH22 #GH2022 #GranHermano pic.twitter.com/GoFCbHJKn6 — Príncipe Salteño uD83DuDC51uD83EuDDF8 ~ RodeoSp (@RodeoSp) February 26, 2023

"Lo dije acá, no sé si me habrán escuchado. Ahora voy a preguntar", señaló él, y fue directo al confesionario. "El Primo" está pendiente de que su hermana tenga la mejor estadía posible en la casa y ella, le retribuye cuidándolo y resaltando sus aportes al programa, al ser fiel a su personalidad.