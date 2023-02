Enojo entre Lucila "La Tora" y Nacho: el fandom repudió el "desprecio" a Gladys en "Gran Hermano"

domingo, 26 de febrero de 2023 00:00

Este sábado, el fandom de "Gran Hermano" (Telefe) reaccionó ante una actitud de Lucila "La Tora" Villar con su mamá Gladys. Fue en un episodio posterior a un momento de crisis que terminó con "un rechazo".

Es que Nacho fue el encargado de retocar el rapado de su novia y el corte no quedó como esperaban. "La Tora" se enojó y rompió en llanto en una de las habitaciones. En eso, entró su mamá a consolarla. Tras darle un beso, la participante "la corrió": "andá má", le dijo mientras se maquillaba. "Ya me voy. No me eches".

ME PARTE EL ALMA GLADYS y q lucila la trate asi de mal uD83DuDE2D pic.twitter.com/qI3UI0xlEO — julieta (@jupoggioqueen) February 26, 2023

El fandom criticó a Lucila por el trato hacia su mamá y fueron varios los mensajes que destacaron que quiere que Gladys deje la casa para volver a estar más cerca de Nacho.

Pero el participante también la ligó. "Si no sabe hasta dónde, que pare", se quejó Lucila sobre Nacho. Después, él habló con su papá quien le dijo que no se sintiera mal por lo ocurrido, sino que era algo que hizo de buena onda.

Luego, en el asado que compartieron, Lucila y Nacho se sentaron juntos y a Gladys se la vio cabizbaja, frente a ellos.