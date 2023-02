¿Complot en Gran Hermano?: Julieta anticipó el nombre de los compañeros que nominaría

domingo, 26 de febrero de 2023 19:34

"Siento culpa si los voto". Con esas palabras Julieta Poggio reveló el nombre de los compañeros con lo que siente mayor afinidad, destacó que Nacho y Romina son los más importantes para ella. Mientras que Lucila y Camila son jugadoras por las que no siente sentimientos de culpa.

En esta oportunidad, no mencionó a Marcos durante la conversación que tuvo con su hermana (Camila) durante extensos minutos. La jugadora no se guardó nada y cuestionó a Lucila por su comportamiento con Camila, la integrante de la casa que trató de falsa en varias ocasiones. Poggio brindó varios detalles y si vota a las competidoras que nombró durante la charla podría ser tomado como complot.

"No me da culpa votar a Camila y Lucila", resaltó Julieta. Tras escuchar estas palabras, su hermana destacó que "ya tengo en claro a quién vas a votar". Vale destacar que, una de las reglas del juego es que los jugadores no brinden detalles sobre las personas que votarán para ir en placa.

Este accionar generó varios conflictos en la casa, ya que por brindar información previa muchos de los votos no fueron tomados por decisión de la producción.

Habrá que esperar para ver que votará Poggio en la gala de nominación. La joven cuenta con mucho apoyo del público que decidió salvarla en reiteradas oportunidades cuando le tocó estar en placa.