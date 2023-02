"Yo pasé más de una placa”: fuerte cruce entre Daniela y Coti

viernes, 24 de febrero de 2023 15:02

La relación entre Coti Romero y Daniela Celis de Gran Hermano continúa tensa. Las chicas habían comenzado el reality siendo amigas, sin embargo el juego dentro de la casa las separó. Las participantes fueron protagonistas de uno de los hechos más importantes de GH2022 cuando Coti la “traicionó” realizando la espontánea y la eliminó de la casa.

En medio del debate, mientras uno de los familiares de los participantes esperaba para salir de la casa por votación del público, Coti decidió “sacar los trapitos al sol” y enfrentar a Daniela por hablar de ella.

“Ya que estamos hablando de hablar dentro de la casa y todo eso, escuché por ahí que Dani había dicho que yo hice campaña para que se vaya cuando no fue así”, comenzó la correntina y agregó: “Cuando igualmente era válido porque para entrar de nuevo la casa hizo campaña en contra mía, hasta contó cuántas veces iba al baño”.

Lejos de achicarse, la última eliminada de la casa le respondió: “No hice campaña en nombre de absolutamente nadie, mi campaña era 'Venganiela', que de hecho yo no lo puse, lo pusieron en tuits, si querés te los muestro si querés mirarlos, y la gente me eligió para entrar y hacer lo que hice. Así que gracias, los amo”.

Coti le volvió a recordar que eso sí es hacer campaña. “Por eso justamente. Ella dijo voy a ir por la CC (por ella y Alexis, el Conejo) y por Thiago. Justamente dijiste que ibas a ir por mí. Dijiste 'Coti me la va a pagar'. Los tuits los vi yo también, así que no necesito que me pases nada", sostuvo la rubia.

“Igual yo no saco, saca la gente, amor”, continuó ‘Pestañela’. “Claro, así como vos que te sacaron dos veces y estás afuera acá también”, le recordó Constanza sin terminar la discusión. “Pero pasé más de una placa”, atacó Daniela recordando que su compañera quedó eliminada la primera vez que cayó en placa.

El tenso momento que se vivió en el estudio fue terminado por el conductor de Gran Hermano, Santiago Del Moro. Sin embargo, fue difícil ocultar la mala onda entre las dos ex integrantes del reality.