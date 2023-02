"Ya no tengo ganas de seguir": el Indio Solari no seguirá en los escenarios

viernes, 24 de febrero de 2023 13:26

El mítico exlíder de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Carlos "El Indio" Solari, a los 74 años de edad, anunció hoy su decisión de no volver a los escenarios debido a la enfermedad que atraviesa.

"Ya no tengo ganas de seguir, de ser un artista que está peleando en el escenario. El Indio ya cumplió su tiempo, y el mister no tiene vocación de directo, tiene ganas de hacer música y que la toque quien quiera”, expresó "El Indio" en declaraciones radiales.

Solari sostuvo que de todas maneras, continuará creando música para ser interpretadas por otros: ”Lo que más me gusta es hacer diez, doce canciones nuevas para que las cante la gente, y eso sí me costaría tener que dejarlo", explicó.

“Me parece que es hora de recular un poquito y dedicarse a ser un consigliere, y dejar de molestar a los jóvenes porque uno termina siendo un tapón. Necesitan crecer y el tapón este no da más”, añadió el ex líder de una banda que aún mantiene miles de fieles seguidores, con una mística especial.

El dueño de una de las voces más icónicas del rock nacional confesó que su decisión es por padecer Parkinson y que ya la había tomado hace un tiempo atrás, mientras que había dado algunas pistas de que el histórico show brindado en Olavarría de 2017 se iba a convertir en el epílogo de su carrera sobre los escenarios.

“En este momento está entreabierta esa puerta, por mi enfermedad, más allá de lo que te quiera contar. No quiero transformar esto en una cosa crítica, no me permite estar en mi mejor versión. Desgraciadamente para mí, el Parkinson va progresando, pero hay que presentarle batalla”, explicó en ese sentido.

El músico, por otra parte, avaló el trabajo de su última banda, "Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, al señalar que “están haciendo un muy buen directo, es una banda que suena de puta madre y los quiero tanto que disfruto con ellos”.