Mirtha Legrand cumplió 96 años: quiénes fueron y cómo fue el festejo

viernes, 24 de febrero de 2023 10:33

Desde Lucía Galán hasta su amiga de siempre Coca Calabró, que llegó con el productor teatral Alejandro Veroutis. Todos estuvieron presentes este jueves en el cumpleaños 96 de Mirtha Legrand. La Reina de la televisión en Argentina celebró, rodeada de sus afectos, con una velada en la que se recordó también a su gemela, Silvia "Goldie".

“Va a ser un día muy agitado, pero lindo. Jamás imaginé llegar a esta edad y estoy muy agradecida a la vida, a mis amigos y a mi familia”, había adelantado la "Chiqui" en TN, quien destacó que la lista de invitados incluía alrededor de 45 personas.

"Brindamos, algunos me traen regalos, a pesar de que les digo que no hagan. (...) Y como siempre hacemos, a los periodistas que me esperan en la puerta y me sacan foto les damos una copa de champaña”, había explicado Mirtha sobre cómo sería el esperado festejo.

Y así fue. A la cena llegaron también Adrián Suar, Pablo Codevila, Teté Coustarot, el productor teatral Dany Mañas, el periodista Jorge Lanata con su esposa Elba Marcovecchio, Raúl Lavié con su esposa Laura Basualdo, y Horacio Rodríguez Larreta con su pareja Milagros Maylin, entre otros.

En la mesa principal, encabezada por Mirtha, estuvieron Marcela Tinayre con sus hijos Juana y Nacho Viale. Luego en los alrededores (estuvieron ubicadas en forma circular), se encontraron las otras mesas de invitados. Todo estuvo decorado en tonos pasteles y sobre sobre el plato había una foto en blanco y negro de Mirtha y su hermana Goldie, quien también hubiera cumplido años el mismo día. Sobre la foto, el nombre de cada invitado escrito a mano.

En la ocasión una de las sorpresas la dio Lavié quien cantó dos de los temas preferidos de la Chiqui, A mi manera y Honrar la vida.

Su regreso a la tele

Con una historia llena de vivencias y experiencias, la diva de la televisión no se queda atrás y seguirá celebrando con sus más cercanos, peor no deja de agradecer el cariño que recibe día a día: “Este año, la gente me demostró como nunca su amor y su cariño. Estoy viviendo momentos muy emotivos y felices".

Además, relató como espera que sea el comienzo de su cumpleaños, que a pesar de que sea una fecha especial, espera comenzar como de costumbre: “Ahora me levanto más tarde, leo los diarios, hago gimnasia en mi casa, hay que caminar, yo tengo tendencia a estar recostada en la cama mirando televisión o leyendo pero no es bueno, no es saludable”.

Por último y con relación al futuro del país en un año electoral, la conductora señaló: “Vivo la situación como todo el mundo, con angustia y preocupación. Esperando que las cosas cambien, que no haya tanta miseria y tanta hambre. Quiero que volvamos a ser la Argentina de antes. Necesitamos querernos un poco más y que termine esta grieta espantosa”.