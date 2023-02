Charlotte Caniggia habló sobre la relación con sus padres: “Estoy peleada con los dos"

viernes, 24 de febrero de 2023 19:05

Charlotte Caniggia volvió a ingresar a “El Hotel de los Famosos” y por primera vez abrió su corazón dentro del reality show. En una conversación con Rocío Marengo y Axel Neri, la modelo fue consultada por sus padres. “Mi papá está en Italia ahora y mi mamá en Marbella, está con mi tío. Ella tiene pocas amigas, es cerrada y hace tres años que no la veo”, reveló la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia.

Y agregó: “Ya sé que es un montón, pero es un poco complicado. Desde que mis papás se separaron, medio que no nos hablan mucho, ahora estoy peleada con los dos y no me hablan”.

La mediática aseguró que intentó tener contacto con sus padres, pero que no obtuvo respuesta de ellos. “Ahora como que ya lo superé y digo ‘bueno, ya está, soy fría’, antes me ponía re mal y lloraba. La familia medio que se abrió, creo que están mal ellos. Es triste para un hijo no poder disfrutar de sus padres. Yo tengo ganas, pero no es fácil. A veces, les mando mensajes y no me contestan así que ya fue”, se sinceró Charlotte.

Además, contó que su novio la ayuda para superar este conflicto. “Lo superé, antes lloraba y le decía a mi novio: ‘Mi mamá me peleó. Se la agarra conmigo’. Y él me decía: ‘Basta, tu mamá es así, tu papá es así, dejalos, aceptalos’. Él me acompaña y en ese aspecto me ayuda bastante con los temas familiares”, reveló la participante de la segunda edición de “El Hotel de los Famosos”.

A su vez, habló sobre su hermano Alex Caniggia, quien junto a Melody Luz están esperando su primer hijo. “Mi hermano está igual que yo, nos re gustaría estar en familia. Yo creo que uno hace lo que siente y ya está, es así”, finalizó.

En el backstage del programa, la joven de 30 años aseguró que no le gusta hablar sobre los conflictos en su familia. “Es un asunto que trato de no tocarlo”, reveló. Además, sostuvo que no se siente culpable de las decisiones que tomó: “Nunca me sentí una hija egoísta, para nada”.