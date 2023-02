Valentina le hizo una revelación a Marcos en GH y estalló en llanto

"No podes demandar amor a alguien que no lo conoce, quizás que nunca lo recibió. Si vos querés que una persona te de amor, mostrále como es dar amor y seguramente te lo devuelva, no hay sensación más linda que ser amado" -Valentina Ginocchio.#GranHermano #Gh2022 #Gh2023 #Margus pic.twitter.com/V49j78TZ1f