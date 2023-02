Nuestro Amor Eterno: el secreto de Ülfet

jueves, 23 de febrero de 2023 00:00

Dudas, incertidumbre y secretos se conjugan todo el tiempo en Nuestro Amor Eterno, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo título original es Istanbullu Gelin. La novela, que gira entorno a los personajes de Süreyya y Faruk, tiene "condimentos" que la hacen intensa y apasionante para el fandom.

Para ello, se van sumando personajes a lo largo de la trama mientras otros van abandonando la historia para dar lugar a intrigas y situaciones que no pasan desapercibidas. Muchas de éstas giran entorno a la figura de Esma, la madre de los hermanos Boran. Esta mujer, que pasó de ser muy altanera a sumamente sensible, conquistó el corazón del fandom que hoy no deja de encariñarse con las situaciones que la tienen como protagonista.

En el capítulo que se vio este miércoles por Telefe, Esma y Galip se comprometieron en una cena muy especial que incluyó todos los ritos turcos, incluido poner café con sal para que la pareja tenga buena suerte hasta la muerte. En este contexto, el hombre expresó: "Lo hubiera bebido aunque tuviera sal porque cualquier cosa que me prepare Esma, la beberé". Luego agregó: "tal vez no lo entiendan, se que están confundidos y eso lo comprendo. Aunque no quiero que estén enfadados y entiendo por lo que pasaron, quiero que quede muy claro, siempre la amé".

Cada momento de esta celebración fue seguida con mucho dolor por Ülfet quien se escondió en las escaleras para escuchar la alegría de quien era su cuñada y el hombre que él amaba en su juventud. Pero detrás de ese dolor y esas lágrimas se esconde algo más.

Es que la mujer guarda varios secretos que se irán revelando por estos días. Uno será descubierto en el capítulo que se verá este jueves por Telefe. La anciana, sumergida en el dolor, no podrá ocultar más la tristeza que le genera una situación del pasado y será Günes quien la descubrirá cuando abra la puerta de una de las habitaciones de su casa sin consentimiento de aquella.

Pero además entrará en juego Sedef, un nuevo personaje que ya se vio en el capítulo de este miércoles y que pondrá en jaque otro secreto aún mayor de Ülfet. La presencia de ella vendrá a sacudir toda la historia, incluido el entorno de los Borán y Süreyya.