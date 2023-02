"Sos un ejemplo para ellas": Valentina Ginocchio contuvo y aconsejó a Romina en "Gran Hermano"

miércoles, 22 de febrero de 2023 14:57

Valentina Ginocchio tiene mucho en común con su hermano. Sencilla y cercana, tuvo un mensaje contenedor para Romina Uhrig, quien no puede superar que "Gran Hermano" no dejó que sus hijas fueran a visitarla. Con el peso de las semanas de aislamiento, la joven salteña le dijo que las pequeñas seguramente valoran que ella hace.

Entre lágrimas, Romina le decía que por "Gran Hermano" "estoy dejando a mis hijas". Valentina le señaló: "de todas maneras, vos ya ganaste; ya llegaste hasta acá. Oportunidades vas a tener. Debés ser un ejemplo para ellas; también. Ellas deben estar súper orgullosas... súper. Te deben mirar y se les debe hacer así (enorme) el corazón. Estoy segura de eso".

La joven salteña agregó: "Quedate tranquila; ya falta poquito y queda lo último. Es una oportunidad única; una experiencia única que, como vos decís, te va a abrir un montón de oportunidades. Lo lindo es, obviamente, acordarte de tus hijas pero que eso te haga más fuerte para disfrutar lo que estás haciendo acá".

“Debés ser un ejemplo para tus hijas, deben estar súper orgullosas”. Lo divina que es Valentina y la conexión que pegó con Romina. ?? #granhermano pic.twitter.com/dQCzM1sbi0 — Guido Cattaneo (@GuidoCattaneo) February 22, 2023

Romina confesó que "la llegada de mi sobrino también me hizo recontra bien porque me habló... (me trajo) la foto (de sus hijas) y verlas tan grandes. Me contó que Nina dice: "mi mamá" cuando me ve".

Valentina y Romina tuvieron buena relación pero Marcos Ginocchio no aprueba que expongan a su hermana a conversaciones incómodas. Es que Valentina participaba ayer de una conversación con Romina Uhrig y ella hablaba sobre Walter "Alfa" Santiago y su mala relación. En eso, Marcos directamente se llevó a la chica a otro lado.

"¿Viste que estaba hablando con Valen y el Primo se la llevó? No le gusta que hable, se ve. Es raro el Primo. Por eso me quedé así... porque él se daba vuelta y me miraba. Ella me miraba a mí y se la llevó", dijo en conversación con Gladys, la mamá de "La Tora" Villar

Y agregó: "Nosotros decimos que el Primo es el que más está concentrado en el juego, de verdad. Está más concentrado, es más inteligente. No se le escapa una, no vive relajado y vive pensando. El Primo mira todo el tiempo las cámaras".

Al sumarse, Lucila a la charla reafirmó: "estábamos contándole a Valentina lo de Alfa y el Primo agarró y se la llevó. Él mide mucho todo lo que se dice, para mí". "Y es así él", dijo "La Tora".