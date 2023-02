Roces en "Gran Hermano": Marcos alejó a su hermana Valentina Ginocchio de una conversación polémica

martes, 21 de febrero de 2023 13:38

Marcos Ginocchio y su hermana Valentina son furor en las redes sociales. Se convirtieron en favoritos en "Gran Hermano" y una acción del Primo llamó la atención en la casa: protegió a la joven y la sacó de una charla polémica.

Es que Valentina participaba de una conversación con Romina Uhrig y ella hablaba sobre Walter "Alfa" Santiago y su mala relación. En eso, Marcos directamente se llevó a la chica a otro lado.

Romina hablando de Marcos y Valentina. Según ella Marcos se llevó Valen xq no quería q hablen de juego #gh2022 #granhermano #gh2023 pic.twitter.com/OGbaBascjv — DANI uD83EuDDF8uD83EuDD4BuD83DuDC36 (@AgueDanita) February 21, 2023

"¿Viste que estaba hablando con Valen y el Primo se la llevó? No le gusta que hable, se ve. Es raro el Primo. Por eso me quedé así... porque él se daba vuelta y me miraba. Ella me miraba a mí y se la llevó", dijo en conversación con Gladys, la mamá de "La Tora" Villar

Y agregó: "Nosotros decimos que el Primo es el que más está concentrado en el juego, de verdad. Está más concentrado, es más inteligente. No se le escapa una, no vive relajado y vive pensando. El Primo mira todo el tiempo las cámaras".

Al sumarse, Lucila a la charla reafirmó: "estábamos contándole a Valentina lo de Alfa y el Primo agarró y se la llevó. Él mide mucho todo lo que se dice, para mí". "Y es así él", dijo "La Tora".