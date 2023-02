Nuestro Amor Eterno: ¿Telefe cortó el capítulo del lunes y sacó una escena clave?

martes, 21 de febrero de 2023 00:00

Nuestro Amor Eterno es, sin dudas, una de las ficciones turcas con más fuerza entre la preferencia de la audiencia. La novela de las tardes de Telefe, cuyo título original es Istanbullu Gelin, desembarcó en la pantalla a mediados del 2022 con 87 capítulos originales divididos en tres temporadas.

Actualmente por Telefe se emite el episodio original 60 que se caracteriza por ser el del compromiso de Esma con Garip. La trama central gira entorno al paso que dará "la Sultana" con su amor de toda la vida y las reacciones de los hijos de ella que se resisten a que empiece una nueva vida con más de 60 años.

El capítulo original 60 tiene una duración de 2 horas con 23 minutos y se emite por Telefe de manera segmentada en varios días con episodios de alrededor de 40 minutos. Este lunes, duró 41 minutos y mostró la resistencia de los hermanos Boran al ver que su madre se va a casar. Paralelamente, Süreyya buscó amortiguar ese rechazo haciendo reflexionar a Faruk y convenciéndolo que es lo mejor para su madre.

Sin embargo hubo algo que no pasó desapercibido para el fandom. Es que el capítulo de este lunes fue cortado y hubo más de diez minutos del episodio original que no salieron al aire. No fue cualquier escena la que no se vio sino la que mostró a las nueras unidas acompañando a Esma a comprar todo lo que faltaba para los preparativos de la ceremonia de compromiso.

Pero además hubo un hecho puntual que no se emitió y fue cuando Esma tuvo un fuerte cruce con Ülfet. En ese contexto le dijo que se casaría con Garip y eso llevó a un flashback en la ficción.

Esas imágenes están ubicadas entre la escena de la conversación de Adem con Dilara y la parte en la que Faruk tuvo una conversación con Garip en su oficina donde finalmente le brindó todo su apoyo al matrimonio con su madre.

Si bien estas escenas no salieron al aire en el capítulo de este lunes, no se descarta que Telefe las incluya en el episodio de este martes alterando así el orden original pero manteniendo el contenido de la trama al aire.

¿Qué pasó en esa escena?

En esta escena Ülfet habla con Esma después de que ella se mantuvo encerrada por un largo tiempo. En la ocasión, la empresaria le recordó un hecho muy duro: "no entiendo, por qué hiciste una escena tan dramática si terminarías perdonando a tus hijos. ¿Ellos no hicieron una prueba de ADN?, dudaron de tí y te humillaron pero ahora te vas de compras con sus queridas esposas".

Ante esto, Esma arremetió con una noticia contundente: "Por cierto gracias Ülfet. Sigues cavando cuando yo ya tengo el tesoro. ¿Te enteraste de la buena noticia?. Me voy a casar, con Garip. Y voy a comprar las decoraciones con mis chicas. Debes saber algo, las familias se fortalecen más cuando superan un problema juntos".

Mirá el capítulo completo haciendo click acá.