¿Habrá sanción?: aseguran que el sobrino de Romina "habló de más" en "Gran Hermano"

martes, 21 de febrero de 2023 11:40

Fabián Herrera fue el familiar elegido para ingresar a la casa de "Gran Hermano" para acompañar a Romina Uhrig. Sus primeras imágenes juntos fueron meme en las últimas horas ya que la exdiputada no pudo disimular su cara de desilusión ya que esperaba a sus hijas. Pero el joven ya dio que hablar por sí solo: es que habría revelado información "de más" del exterior a su tía.

Los participantes nuevos, que se quedarán unos días en la casa, tienen como premisa no revelar información del exterior, para mantener el aislamiento que es el eje del reality. Pero tras entrar, Fabián le habló a Romina de sus hijas y después, habría aportado más detalles. Según el fandom, hasta le habría comentado que hay un sector de la audiencia que la cuestiona y "hace campaña" para que sea eliminada.

"Fabián ya está hablando más que Juliana me desesperaaaa"; "Che loco sigue tirando información de afuera el sobrino !!! Saquenlo ya Fabian al 9009"; "Fabián está dando data de que "los proveedores lo llaman" le dijo eso a Romina y Gran Hermano le dio una advertencia. ¿Que no entienden que no se puede?", fueron algunos de los posteos de los fans.

¿Habrá sanción? Santiago del Moro señaló que, tras las advertencias de "Gran Hermano", el próximo paso era el envío a placa del participante (Romina) y la expulsión del familiar (Fabián).