Nuestro Amor Eterno: avance del capítulo de este jueves

jueves, 2 de febrero de 2023 00:00

Momentos de angustia y desesperación se vivirán en Nuestro Amor Eterno, la ficción turca de las siestas de Telefe, cuyo título original es Bizim Hikaye.

La novela avanza con situaciones en las que la desconfianza volverá a estar presente entre los Boran y con esto, el malestar invadirá a los protagonistas.

En el capítulo de este jueves, Süreyya sentirá en sus espaldas el dolor de no poder trabajar por decisión de Faruk y nuevamente se lo hará saber en una conversación a corazón abierto con él.

"Tal vez te moleste escuchar esto pero hoy fui a una entrevista de trabajo. Ella me aceptó pero no pude resolver nada porque no había hablado contigo. Tal vez me dirás que debo ser paciente y esperar que las cosas se vayan ordenando", señalará ella.

Al escucharla, Faruk le aclarará: "me preocupas más que nada en la vida. Se que te estás enfrentando a cosas muy difíciles. Sólo intento protegerte". Lejos de todo esto, Ülfet llamará a Adem para recriminarle el hecho de haber sacado la demanda contra los Boran. Ante esto, él estallará de ira y le marcará el punto final a la relación que tenían entre ambos.

"Ya no voy a seguir haciendo las cosas que me aconsejes, ¿me comprendes?. Perdí a mi hijo después de quedar destruido por seguir tus consejos. Espero que hayas escuchado. Ya perdí a mi hijo", lanzará contundente.

Tras esto, la archienemiga de Esma estará decidida a dar un paso más en contra de la "Sultana" y para ello irá a ver a Garip. ¿Con qué objetivo?, ¿pensará contarle que Faruk es su hijo?