"Maneja a todas": Alfa se reveló contra Romina y hay crisis en "Gran Hermano"

jueves, 2 de febrero de 2023 15:32

La casa de "Gran Hermano" está que arde. Con el liderazgo de Camila Lattanzio, los participantes están más divididos y la decisión que tome de salvar a un compañero, marcará el rumbo del juego. Este jueves, Walter "Alfa" Santiago mostró su desacuerdo con Romina Uhrig y le pidió a la líder de la semana que "no se deje embaucar".

"Hacen causa común. Julieta y Daniela ni me saludaron. Se hace la víctima y usa mucho la gente. Ya me aburrió Romina y hace política; está con la foto (de sus hijas) siempre. ¡Andate, no estás en una cárcel!", dijo sin filtro el participante, que busca estar muy cerca de Camila, que podría salvarlo esta noche de ir a la votación del público.

Disparó hacia el objetivo que tendría Romina en el reality, exponiendo que no tendría necesidades económicas. "Eso de victimizarse diciendo: "yo alquilo, yo alquilo"... Si alquilas una casa en un country de 1500 dólares por mes....Tiene una casa en Pinamar en un barrio privado y una casa en Salta, me dijo", detalló el participante, ante una Camila que escuchaba, sorprendida.

Alfa fue al hueso con la polémica: "al final, (Romina) maneja a todas, vos (Camila) no te pongas en papel de víctima porque hay muchas mujeres acá adentro. Ella se la pasa con la foto ahí".

Y sentenció: "Quiere ocultar todo. ¡Yo no me chupo el dedo! Mis únicos amigos aca adentro van a ser Nacho y vos, Camila. Romina no me interesa". Ante la inminente fractura, ¿habrá crisis definitiva entre ellos?