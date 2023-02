"Les deseo lo peor": la China Suárez mostró su dolor en redes

jueves, 2 de febrero de 2023 16:52

Este jueves, el Tribunal de Audiencias Santa Rosa condenó a la madre de Lucio Dupuy y a su pareja por el crimen del menor y la pena será impuesta en los próximos días aunque por el delito que acusó la fiscalía no se prevé otra que la de prisión perpetua. El hecho conmocionó a todo el país, y a través de las redes sociales dedicaron distintas publicaciones en repudio a las condenadas.

La China Suárez fue una de las famosas que decidió escribir en su cuenta de Instagram un posteo, que acompañó con una foto de Lucio. "Me duele desde lo más profundo de mi corazón", comenzó la cantante.

Más tarde, agregó que "el calvario que vivió, pero no sólo el día que lo mataron. Lucio fue a la guardia más de 5 veces, con su cuerpito maltratado, golpeado. Deseo con todo mi ser, que estas dos no salgan nunca más, que no cumplan su condena juntas en una misma celda, que al final era lo que más querían, no separarse. Les deseo lo peor, si, lo peor.

"Y no me vengan con que no hay que desear el mal, a veces no se necesita ser correcto, se necesita tener sangre en las venas y un poco de sentido común. Lucio, perdón, en nombre de todos los que te podrían haber salvado y no pudieron", concluyó.