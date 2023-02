Cande Tinelli brindó declaraciones sobre su separación: "siento que no me cuidó"

jueves, 2 de febrero de 2023 00:00

La relación llegó a su fin, Cande Tinelli y Coti Sorokin decidieron terminar su noviazgo tras numerosas intentos de reconciliación. Los famosos sellaron su amor en Canta Conmigo Ahora, y meses después abandonaron el programa por una crisis de pareja.

Ambos, demostraron que entre ellos había quedado todo bien, pero todo terminó mal ya que el cantante brindó declaraciones que despertó el enojo de la hija de Marcelo Tinelli.

La joven decidió realizar su descargo en LAM y afirmó que “no me gustó nada la nota que dio sobre mí, siento que no me cuidó". Y agregó que “le deseo lo mejor, estoy bien, estoy tranquila, volví a ser yo, volví a recuperar momentos míos con mi familia y con mis amigos que cuando estaba con él no lo podía hacer, me siento libre”.

Más tarde, la artista destacó que el cantante siempre intenta quedar bien parado con sus palabras, e inventa cosas que no existen. “Cuando uno está enamorado a veces está un poco cegado pero cuando te lo empiezan a decir de afuera, no una persona sino muchas, empezás a abrir los ojos", afirmó.

Cande junto a su expareja

La famosa aseguró que no tiene ganas de regresar con el cantante, y que seguirá con sus proyectos laborales muy lejos de Coti.