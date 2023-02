Alfa sorprendió con un comentario: "no hables, me das náuseas"

jueves, 2 de febrero de 2023 20:42

Este jueves, los competidores protagonizaron un nuevo desafío y debían estar atentos cada vez que sonaba la sirena. Los jugadores se sorprendían cada vez que sonaba, ya que cada uno estaba haciendo algo diferente. Camila decidió salir a fumar, y ante el llamado de sus compañeros salió corriendo para llegar a tiempo y cumplir el reto.

Todos se subieron a la calesita y comenzaron a dar vueltas, hasta que Gran Hermano les dijera basta. Fue precisamente en ese momento, cuando Alfa le reclamó que tenía mucho olor a cigarrillo y era algo que le generaba mucho asco, la joven se reía pensando que era una broma. Sin embargo, el competidor de 61 años fue más allá y lanzó un contundente comentario: "no hables, me das náuseas".

Ante lo sucedido, los participantes quedaron sorprendidos y le advirtieron a Walter que se estaba pasando con los comentario, pero esto no le importó y sostuvo que "me da asco el cigarro". La Tora no se quedó atrás y le dijo a Alfa que estaba siendo muy hiriente con sus dichos, y que guardara silencio.

Por su parte, Camila no sabía que decir, ya que se sorprendió con los comentarios que lanzaba el competidor en la prueba.