Regina, la hija de Soledad Pastorutti cumplió 10 años y un pedido sanjuanino se coló entre los saludos

Soledad Pastorutti está de fiesta: hace 10 años recibía a su hija menor, Regina, una de sus grandes compañeras. La cantante hizo un posteo en redes sociales con un carrusel de fotos en las que se la ve tomada de la mano con la pequeña y entre los mensajes, hubo uno de sanjuaninos que llamó la atención.

Es que el Dúo Sierra Maestra, parte de la grilla artística de la Fiesta Nacional de Sol y admiradores de la Gringa de Santa Fe, le expresaron un sueño. "Genias, felicitaciones que estén compartiendo juntas. Te esperamos por San Juan @sole_pastorutti en la fiesta nacional del sol y te queremos pedir un favor queremos cantar con vos en la fiesta nacional del Sol. Somos @duosierramaestra_23 de la provincia de San Juan".

El dúo integrado por Alejandro y Leonardo Pastén ha dado sólidos pasos en su carrera musical y no sólo llegó a importantes escenarios en San Juan sino también en Córdoba, representando a la provincia.

Sobre el gran día de "la Sole" y su familia, la cantante expresó: "… mi rayito de sol , mi suspiro en silencio , mi camino lleno de aromas nuevos , todo el espacio qué hay en mi corazón ?? … Que seas siempre libre y feliz!!! Te amo ?? #Regina

Gracias @laureanafenoyph por este regalo (sobre las imágenes).

Los fans saludaron a la pequeña que, según contó su mamá en "La Peña de Morfi", se inclina más por el camino del arte. "Ella tiene una veta artística, toca el piano, canta, y yo le digo que hay que empezar a romper con esa barrera de la vergüenza o de decir yo esto no, porque hay gente que cree que este trabajo es facilísimo, que podés decidir que hacer y que no, y no es así, hay que trabajar todo el tiempo", dijo la cantante y jurado de "La Voz Argentina".