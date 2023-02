Lilo y Stitch: se suma la primera estrella al live action

domingo, 19 de febrero de 2023 00:00

Luego de que el año pasado se confirmara la versión live action de Lilo y Stitch, se conocieron más detalles en cuanto a quiénes integrarán el reparto. La exitosa cinta animada de 2002, que conquistó al mundo gracias al rebelde experimento 626 y su relación con una pequeña hawaiana fan de Elvis Presley, volverá a los cines con actores de carne y hueso y ya se sabe quién será la primera estrella.

Se trata de Zach Galifianakis, el actor de ¿Qué Pasó Ayer?, quien fue el primero en confirmar que se sumará al proyecto. Si bien está anunciado su fichaje, de momento se desconoce cuál será el papel que desempeñará en el remake.

La versión live action estará a cargo de Dean Fleischer Camp, director del filme independiente Marcel the Shell With Shoes On. La historia será la misma que la animada: “Lilo es una niña hawaiana solitaria que adopta a un perro que en realidad es un extraterrestre travieso que se esconde de unos cazadores intergalácticos”, reza su sinopsis.

Una de las grandes incógnitas es si mantendrán el soundtrack original o si trabajarán en uno totalmente nuevo, tal como sucedió en el caso de Mulán (2020). En ese caso, muchos fanáticos habían manifestado su descontento en las redes sociales por no incluir las canciones originales (a excepción de Mi reflejo, nuevamente con Christina Aguilera). En la película de Lilo y Stitch la banda sonora es de vital importancia porque le rinden homenaje a Elvis Presley.

No es la única versión real que tiene preparada la empresa de Mickey Mouse entre sus futuros proyectos, ya que hay otra que se estrenará próximamente en la pantalla grande y es La sirenita (2023), la cinta protagonizada por Halle Bailey que se estrenará en los cines en mayo.

Pero la fiebre por los remakes es algo que viene sucediendo desde hace tiempo: en los últimos años se estrenaron en los cines proyectos como La bella y la bestia (2017), Dumbo (2019), Aladdín (2019) y El Rey León (2019). Por su parte, a la plataforma de streaming de Disney llegaron la historia de amor perruna, La dama y el vagabundo (2019), y Pinocho (2022), el musical de Robert Zemeckis que revivió la historia del muñeco de madera.

De momento, se desconoce cuál será el futuro de Lilo y Stitch. ¿Llegará a la plataforma de streaming o tendrá primero su estreno en cines?