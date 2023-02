"La humildad siempre": Daniela y Julieta apuntaron a dos compañeras de Gran Hermano

domingo, 19 de febrero de 2023 21:33

"La humildad siempre". Con esas palabras, Daniela y Julieta apuntaron este domingo a dos compañeras de Gran Hermano (Telefe). Las participantes más "compinches" del reality mantuvieron una charla mientras se preparaban para la gala de eliminación de este domingo y entre confesión y confesión hicieron alusión a dos chicas que actualmente están en la casa más famosa del país.

La conversación fue transmitida en parte por Pluto TV, donde se las vio muy cómplices en las palabras y con un alto nivel de confianza. Todo se dio a partir de un comentario que hizo Julieta sobre cómo actúa Lucía "la Tora" dentro de la casa y el gran cambio que dio en comparación con su juego antes de la expulsión del año pasado.

"Lo que sí noto de Lu es que se hace la amiga de nosotras", apuntó Julieta y luego recordó una frase que dijo la rubia cuando ingresó a la casa en la segunda vuelta: "dijo que éramos las intocables".

"Entiendo que las dos que vinieron de afuera entraron a jugar", lanzó luego Julieta haciendo alusión a Camila y la Tora.

"A vos te veo igual, que no cambiaste en nada. Es lógico vos estuviste mucho menos tiempo afuera que ellas para ver lo que le gusta a la gente o no", agregó a lo que Daniela subrayó: "la gente se da cuenta cuando alguien juega con la gente... ¿qué estás haciendo un juego para la gente?, ¿crees que es boluda?, no hay que subestimar".

Finalmente Julieta subrayó: "cuando te subiste, cagasta, la humildad siempre".