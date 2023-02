El gesto afectivo entre Marcos y Julieta que revolucionó a todos los seguidores de Gran Hermano

domingo, 19 de febrero de 2023 00:00

Sin dudas, Julieta Poggio y Marcos Ginocchio son dos de los participantes de Gran Hermano que supieron ganar más el corazón de la audiencia. No sólo por el carisma y simpatía sino por la química que tienen ambos y que muchas veces se confude con amor de pareja.

Desde que arrancó el programa, el 17 de octubre pasado, a los dos se los vinculó sentimentalmente aunque nunca ellos confirmaron sentir más que una amistad. Pese a eso, la fantasía de los seguidores sigue muy presente y no dejan pasar ningún detalle cuando de vinculo se trata.

Es por eso que, este sábado un gesto que tuvieron los dos no pasó desapercibido para los seguidores de Pluto TV. Es que, mientras compartían un momento en el patio decidieron los dos comer algunos trozos de Rogel. Entre charla y charla, se dieron las bromas y pese a que ambos tenían en sus manos una porción del postre, Julieta no dudó en compartirle un bocado. ¿Cómo? Estirándole la porción para que él la mordiera.

Como un juego, él pegó el mordiscon siempre bajo el pedido de ella que sea "chiquito"... y él cumplió. El hecho incomodó a Daniela que estaba sentada entre ambos y al ver ese gesto se paró rápido. Sin embargo, Camilo que estaba del otro lado de Marcos decidió quedarse y seguir mirando.

Ante esto, Marcos le preguntó si quería probar pero ella se negó. Pero él insistió y cuando ella fue a abrir la boca para morder, le sacó el bocado y como broma le dijo que no. Finalmente la rubia aseguró que no quería porque no se sentía bien y todo quedó ahí...