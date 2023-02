Desde Can Yaman a Burak Deniz: difundieron cuánto donaron los actores turcos por las víctimas del terremoto

domingo, 19 de febrero de 2023 00:00

El terremoto del 6 de febrero pasado en Turquía conmocionó al mundo entero. Más de 45 mil muertos y miles de heridos dejó como consecuencia el devastador sismo que afectó 10 provincias y derribó más de 2 mil edificios. Desde ese día miles de personas se movilizaron para ayudar, entre ellos numerosos actores turcos de renombre.

Con el objetivo de recaudar fondos de manera más efectiva y veloz, la Asociación AHBAP, fundada por el guitarrista y músico turco Haluk Levent, se convirtió en la elegida por miles de artistas y deportistas para aportar dinero de manera más segura. Inmediatamente se conoció lo ocurrido en el terremoto, esta asociación lanzó la movida solidaria para sumar liras turcas para las víctimas del terremoto.

Como forma de mantener la claridad en cuanto a los fines que se le dará a dichos fondos y cuánto es lo que se va recaudando, el guitarrista va publicando permanentemente a través de Twitter quiénes son los donadores y cuánto aportan en materia económica. Esto permite que hoy sea una de las asociaciones más creíbles y honestas para aportar.

En este recuento que va haciendo, publicó los nombres de reconocidos actores turcos que ya colaboraron con aportes económicos. El actor que más sumó fondos fue Can Yaman, que en el mundo se hizo conocido con la ficción turca Soñar Contigo (Erkenci Kus) o también llamada Pájaro Soñador en Europa.

Inicialmente Can Yaman aportó 250 mil Liras Turcas (TL) pero luego él mismo hizo una campaña en su cuenta de Instagram (donde suma más de 10 millones de seguidores) y en la fundación que él preside, Can Yaman For Children, y logró sumar 1 millón con 550 mil TL lo que traducido en la moneda estadounidense son más de 82 mil dólares mientras que en la moneda europea equivale a más de 74 mil euros.

Otro de los actores que hizo una buena donación fue Murat Boz, el actor turco que se ganó la trascendencia internacional con Mi otra yo por Netflix (Another Self), hizo una donación de 500 mil TL. Luego siguieron en la lista Bergüzar Korel y Halit Ergenç, la pareja conocida en el mundo por protagonizar Las Mil y una Noches y Mi vida eres tu. Ambos, que en la vida real son marido y mujer, donaron 400 mil TL para las víctimas del terremoto.

Por su parte, Aras Bulut Iynemli, que en Argentina se lo vio con la ficción Icerde y El Sultán, donó 200 mil TL mientras que Kerem Bursin, que ahora se lo verá por la pantalla de Telefe con Eda y Serkan: ¿será que es amor?, donó 200 mil TL. Finalmente, Burak Deniz, que hoy protagoniza a Baris en Amor de Familia, donó 150 mil TL.