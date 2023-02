Mauro Icardi sorprendió a sus seguidores: “Reina”

sábado, 18 de febrero de 2023 19:49

"Reina". Ésa fue las palabras que Mauro Icardi le dedicó este viernes al mediodía a Paris Hilton en las redes sociales. El ex de Wanda Nara, se mostró galante con la influencer estadounidense que cumplió 42 años.

“Reina. Feliz cumpleaños, Paris Hilton”, escribió Icardi en inglés sobre dos selfies que se sacaron en junio de 2016, cuando el rosarino asistió junto a Wanda al Fashion Week de Milán.

En las fotos se ve Icardi sonriente, mientras que ella en una apareció también esbozando una sonrisa. En una apareció con lentes negros y en la otra no.

Las fotos, que en otro contexto no hubieran levantado mucho revuelo, ahora sí por la situación de él. Los seguidores no tardaron en dejar numerosos comentarios de diferente tipo como: “Entre Mauro y Paris Hilton pasó algo, últimamente se muestran juntos y él justo está separado de Wanda”, “Mauro Icardi y Paris Hilton están repartiéndose likes y dedicándose posteos muy seguido. Estás durmiendo Wan”, “Icardi saludando a Paris Hilton por su cumpleaños, es lo más random que vas a ver hoy”, “Mauro cuando no está Wanda se superentretiene, seguro se filtran chats con Paris Hilton”.

Sin embargo, hoy Paris Hilton transita un buen momento en lo personal junto a su marido, el financista Carter Reum, con quien acaba de convertirse en madre.

Fortalecida, quiere lograr justicia por los abusos que sufrió en su adolescencia en una escuela para jóvenes “problemáticos” en Utah.