Gran Hermano: qué dicen lo chats de la presunta infidelidad del novio de Julieta Poggio

sábado, 18 de febrero de 2023 00:00

En las últimas horas se conocieron algunos chats sobre una presunta infidelidad que el novio de Julieta Poggio de Gran Hermano, Lucca Bardelli, habría mantenido. Según trascendió, la mujer en cuestión también habría estado involucrada con Mauro Icardi.

Según la imagen que trascendió del presunto chat, Lucca le respondió una historia de Instagram a una mujer y le expresó: "Me volvés loco". Inmediatamente, la joven le contestó que debe tener códigos con Julieta Poggio y valorarla. "No es que no tenga códigos, veo lo caliente que está con Marcos. Vos me re gustas", fue la respuesta de Bardelli.

"Este chamuyero después sube que la ´Ama´ para colgarse de su fama y desde que Ju entró a Gran Hermano que la engaña", comenzó escribiendo la mujer.

En ese marco, el novio de Julieta agregó: "Todo el país está viendo lo alzada que está, hasta Cami se dio cuenta como lo coquetea"

"Soy fan de Juli, me parece buena chica. No sabe la porquería que tiene de novio, ojalá se entere de que la engaña así le da bola a Marcos", finalizó.